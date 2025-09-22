Más de 10.000 personas se refugiaron este lunes en escuelas y centros de evacuación en Filipinas, ante las intensas lluvias y ráfagas de viento provocadas por el supertifón Ragasa que arremetieron contra el norte del país archipiélago.

El tifón tocó tierra en la isla Calayan de Filipinas, que forma parte de las poco pobladas Batanes o Babuyan, a las 15H00 (07H00 GMT), según los servicios meteorológicos de Filipinas.

A las 14H00 (06H00 GMT), el viento soplaba a 215 km/h en el centro de la tormenta, con ráfagas de hasta 295 km/h, según la misma fuente.

“Estamos experimentando fuertes vientos en el norte de Cagayan”, dijo a la AFP el jefe del servicio de emergencias de esa provincia filipina, Rueli Rapsing, quien aseguró que se han preparado para “lo peor”.

“Como el supertifón atravesará Calayan, estamos muy concentrados en esa zona”, agregó sobre esa ciudad en el norte de la provincia.

Filipinas ordenó evacuaciones en el norte del país el domingo. Tanto oficinas como escuelas permanecerán cerradas el lunes en la región de Manila y en 29 provincias.

El especialista climático filipino John Grender Almario declaró el domingo a periodistas que se esperan “inundaciones y deslizamientos severos” al norte de la isla principal de Luzon, donde se ubica la capital, Manila.

En China, la ciudad meridional de Shenzhen planea evacuar a 400.000 personas ante la llegada del supertifón, informaron las autoridades en la cuenta de WeChat de Gestión de Emergencias de la urbe.

Otras ciudades de la provincia de Cantón, donde se encuentra Shenzhen, anunciaron que se cancelaban clases, jornadas laborales y servicios de transporte a causa del tifón.

La aerolínea hongkonesa Cathay Pacific anunció este lunes que prevé cancelar más de 500 vuelos por la llegada de Ragasa.

En Taiwán se realizaron evacuaciones a pequeña escala en zonas montañosas cerca de Pingtung, indicó a la AFP James Wu, un funcionario de los bomberos locales.

“Lo que más nos preocupa es que el daño puede ser similar al que provocó el tifón Koinu hace dos años”, agregó Wu en referencia a una tormenta que derribó el tendido eléctrico y arrancó techos en la zona.

Videos del tifón Ragasa en Filipinas

Las imágenes de lo que pasa en esta isla son impresionantes. En redes sociales circulan varios videos grabados en diferentes puntos de ese país y los fuertes vientos provocan muchos movimientos en los árboles.

Hasta el momento no han dado a conocer víctimas fatales, pero sí hay pérdidas materiales. Estos son los videos que se conocen del paso de este tifón:

Super #typhoon #ragasa #nandoph is moving away from Batan. The islands south bore the brunt of it. Heavy squalls still lashing us here but conditions should steadily ease over the next few hours pic.twitter.com/yCutAxcER3 — James Reynolds (@EarthUncutTV) September 22, 2025

Aunque el ojo del tifón #Ragasa, denominado #Nando en #Filipinas, esté pasando 700 kms al norte #Manila, sus rachas de viento y lluvias torrenciales se están notando mucho ⬇️ #Philippines pic.twitter.com/VYFJ7uRA1E — Jorge Mojarro (@Mojarromero) September 22, 2025

