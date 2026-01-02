Las autoridades y el club francés FC Metz confirmaron la identidad del futbolista que resultó gravemente herido durante el incendio registrado en una discoteca de Suiza en medio de las celebraciones de Año Nuevo. Se trata de Tahirys Dos Santos, defensor de 19 años que forma parte de las categorías juveniles del equipo europeo.

El incendio ocurrió en la madrugada del 1 de enero de 2026 en un establecimiento ubicado en la estación de esquí de Crans-Montana, donde se desarrollaba una celebración con gran afluencia de personas. La situación dejó decenas de víctimas mortales y más de un centenar de heridos, varios de ellos con quemaduras de gravedad.

¿Qué pasó con jugador que resultó gravemente herido tras incendio en Suiza?

De acuerdo con la información entregada por el FC Metz, Dos Santos sufrió lesiones severas por quemaduras y fue evacuado de urgencia en helicóptero, debido a la complejidad de su estado de salud. Posteriormente, fue trasladado a un centro médico especializado en Alemania, donde permanece bajo atención médica intensiva.

La institución deportiva expresó su solidaridad con el jugador y su familia, y señaló que la recuperación del futbolista es la prioridad absoluta. Asimismo, indicó que cualquier novedad sobre su evolución será comunicada de manera oficial para evitar versiones no confirmadas.

Le #FCMetz a la douleur d’annoncer que Tahirys Dos Santos, joueur stagiaire du club, a été blessé lors de l’incendie survenu à Crans-Montana. L’ensemble du club unit ses pensées pour les adresser à Tahirys, dans ces heures où il combat la souffrance. — FC Metz ☨ (@FCMetz) January 1, 2026

Entre tanto, las autoridades suizas continúan con las investigaciones para esclarecer las causas del incendio y avanzar en la identificación de las víctimas, mientras se mantienen las labores de apoyo a los heridos y a los familiares de quienes perdieron la vida en esta tragedia que enluta al deporte y a la comunidad internacional.

