Los restos del cohete reentraron en la atmósfera de la Tierra a las 10:24 a.m. de este domingo (9:24 p.m. del sábado, hora de Colombia) y cayeron a 72.47 grados de longitud este y 2.65 grados de latitud norte, según esa entidad.

Las coordenadas quedarían entorno a las islas Maldivas en el océano Índico, al sur de la India, apunta la prensa local, mientras que el organismo asegura que la mayor parte de los restos se desintegraron al colisionar con la atmósfera terrestre.

El Comando Espacial estadounidense, por su parte, indicó en un comunicado que el cohete “entró sobre la península Arábiga a alrededor de las 02H15 GMT del domingo [9:15 p.m. del sábado, hora de Colombia]”. “No se sabe si los restos han caído en tierra o en agua”, agregó.

Entre tanto, Space-Track, la red de vigilancia espacial de Estados Unidos, basándose en datos militares estadounidenses, también confirmó, en Twitter, la entrada en la atmósfera.

We believe the rocket went down in the Indian Ocean, but are waiting on official data from @18SPCS

