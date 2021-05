El país asiático puso en órbita el 29 de abril el primer módulo de su estación espacial, gracias al cohete portador Long March 5B, el más potente e imponente lanzador chino.

Este cohete, actualmente en órbita, debe regresar a la Tierra. Está perdiendo gradualmente altitud y el punto de impacto de su caída es por ahora desconocido.

Utilizando datos militares estadounidenses, Space-Track tuiteó que ahora se cree que puede regresar a las 02H11 GMT (9:11 p.m., hora de Colombia) sobre la cuenca mediterránea, con una incertidumbre de una hora antes o después de esta estimación.

Yes, it is the same +/- 60 minute uncertainty window as the last TIP. This is difficult to predict and not an exact measurement.

