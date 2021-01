El Reino Unido se convirtió este lunes en el primer país en utilizar la vacuna del equipo británico AstraZeneca-Oxford contra el coronavirus, acelerando así la campaña de vacunación comenzada a principios de diciembre ante la agravación de la pandemia.

Brian Pinker, de 82 años y que está en el grupo de riesgo al necesitar diálisis, fue el primer vacunado, en la mañana de este lunes, en el Hospital Universitario de Oxford, informó la Sanidad británica.

“Estoy tan contento de recibir la vacuna contra la COVID-19 y realmente orgulloso de que sea una de la creadas en Oxford. Las enfermeras, médicos y el personal médico han sido todos hoy fantásticos y tengo ganas de celebrar mi 48 aniversario de boda con mi mujer, Shirley, a finales de año”, dijo Pinker, que aparece en la siguiente imagen.

Además de la vacuna de Oxford y AstraZeneca, para la que Colombia destinó recursos, Reino Unido está vacunando con las dosis preparadas por Pfizer BioNTech, que ya pidió autorización para aplicar sus inyecciones a los colombianos.

El ministro de Sanidad británico, Matt Hancock, tuiteó este lunes que la vacunación con el preparado de Oxford y AstraZeneca supone un “paso vital” en la lucha contra el coronavirus y una “misión nacional”, como se lee a continuación:

Delighted that today we roll out the @UniofOxford / @AstraZeneca vaccine across the whole UK 🇬🇧

It’s a vital step in our fight against this pandemic

This is a national mission. Thank you to everyone involved. pic.twitter.com/EU3R0AJoCx

— Matt Hancock (@MattHancock) January 4, 2021