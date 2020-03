green

En una rueda de prensa, una periodista le preguntó sobre ese episodio, polémico no solo porque la mujer sea la mamá del ‘Chapo’, sino también porque, ante la crisis del coronavirus, el presidente debería mantener la distancia con cualquier persona.

Ante la pregunta, Andrés Manuel López Obrador respondió de la siguiente manera:

“La verdad es irrespetuoso si voy donde la señora y le hago así (saluda moviendo la cabeza). La verdad, es muy difícil humanamente. No soy un robot, tengo sentimientos”.

En seguida, la comunicadora lo cuestionó sobre una carta que la mamá del ‘Chapo’ le mandó y por la que ella le insistió mucho durante el encuentro.

“[Ella] tiene 92 años, es una mujer grande, una adulta mayor, anciana. Todavía no conozco una madre que acepte la culpa de un hijo. Las madres tienen amor especial, sublime a los hijos, entonces [ella dijo] que no lo ha visto en 5 años y que no se quiere morir sin verlo y me pide que yo ayude en gestiones para que el gobierno de Estados Unidos le permita viajar para ver a su hijo”, contestó el presidente.

Al final, indicó que cualquier adulto mayor merece “todo” su respeto, “independientemente de quién es su hijo”. “A veces le tengo que dar la mano a delincuentes de cuello blanco que ni siquiera han perdido su respetabilidad, cómo le voy a dejar la mano tendida a una señora, se me hace mal el hacer eso”, añadió.

A continuación puede ver el video del saludo a la mamá del ‘Chapo’.