Las autoridades estadounidenses confirmaron que el pasado 22 de febrero que la esposa del mexicano fue detenida en el Aeropuerto Internacioanl Dulles, ubicado en Viginia; ahora, tendrá que comparecer ante la justicia por cargos como conspiración para traficar cocaína, metanfetaminas, heroínca y marihuana.

¿Quién es Emma Coronel, esposa de ‘el Chapo’ Guzmán?

Según BBC, la mujer nació en Santa Clara, California, tiene 31 años y “creció en la ranchería de La Angostura, lugar conocido como ‘el Triángulo dorado'” del narcotráfico, pues allí confluyen los estados de Sinaloa, Chihuahua y Durango.

En dicha zona, la joven se habría criado junto a su familia, de quien siempre ha dicho que son agricultores; aunque el medio recordó que su papá Inés Coronel, y su hermano, Inés Omar, están en prisión por vincularse con las actividades del cartel de ‘el Chapo’

Emma Coronel conoce a ‘el Chapo Guzmán’

El medio recordó que la esposa del narcotraficante, que fue condenado a cadena perpetua en Estados Unidos, fue reina de belleza y conoció a Joaquín Guzmán cuando apenas tenía 17 años y, como ella misma explicó para Telemundo, lo que más llamó su atención fue la forma en que él la trataba y le hablaba.

Emma vio por primera vez a ‘el Chapo’ en un baile, en el que ella estaba acompañada de su novio; allí empezaron a hablar y luego de que ella cumplió 18 años se casó con el mexicano, de este modo, se convirtió en su cuarta esposa.

Hijos de Emma Coronel y ‘el Chapo’

Fruto del amor entre la también modelo y Joaquín Guzmán nacieron las gemelas María Joaquina y Emaly Guadalupe, de quienes se desconoce quién quedará a su cargo.

No obstante, las niñas no son las únicas herederas de ‘el Chapo’, pues en sus otros 3 matrimonios tuvo más hijos, entre los que están: Jesús Alfredo, Iván Archivaldo, Alejandrina Giselle, César, Griselda, Joaquín, Edgar, Ovidio –que fue arrestado en 2020-, Griselda Guadalupe, Emma, María Joaquina y Emaly, indicó Tribuna.

(Vea también: Joaquín ‘el Chapo’ Guzmán: estas han sido las esposas del narcotraficante)

¿Qué estudió y de qué vive Emma Coronel?

BBC dijo que la esposa de ‘el Chapo’ estudio periodismo en la Universidad Autónoma de Sinaloa; también ha sido modelo y hasta se hace llamar la ‘Kardashian’ de Sinaloa, aseguró El País.

Emma ha aprovechado su auge en redes sociales para convertirse en ‘influenciadora’; allí promociona varias empresas del mencionado estado mexicano; además, dice ser agricultora, pues sigue con el legado de su familia, pero no se ha referido ampliamente a estos negocios.

“Todo de mi vida lo hacen un escándalo. Que si tengo dinero legal, negocios legales, sí tengo. Tengo tierras de riego, cosas así, de las que prefiero no hablar. No tengo nada ilícito. A estas alturas el gobierno se ha encargado de checar [ver] si tengo algo ilícito, si tengo cuentas o cosas así. A estas alturas saben perfectamente que no. Soy transparente, han visto todo de mi vida siempre”, aseguró la estadounidense en 2019 para Telemundo.

Aquí, la entrevista que concedió al medio, en donde se refierió a su vida como esposa de un convicto y a sus negocios:

Aparición de Emma Coronel en ‘Cartel Crew‘

La modelo fue invitada especial al programa estadounidense, en donde hablan de la vida de personajes que han estado involucrados en delitos del crimen organizado. El capítulo causó revuelo y hasta pidieron que no lo sacaran al aire.

(Vea también: Así no lo crea, el ‘Chapo’ Guzmán también gastaba sus millones de dólares en estas 5 cosas)

Aquí, un tráiler de la producción emitida por VH1:

¿Por qué Emma Coronel fue arrestada en Estados Unidos?

La supuesta agricultora, que estuvo en cada una de las audiencias que le hicieron al narcotraficante, fue culpada por el también convicto Dámaso López, alias ‘el Licenciado’, de participar en la planificación de la fuga cinematográfica que protagonizó ‘el Chapo’ en julio de 2015.

La mujer también fue acusada de planear otro escape en 2016, que no pudo ejecutarse porque Joaquín Guzmán fue extraditado hacia Estados Unidos. Otro de los cargos por los que fue llamada por la justicia estadounidense es conspiración para distribuir cocaína, metanfetamians, heroína y marihuana en Estados Unidos.

Ahora, Emma Coronel deberá enfrentar un juicio y será representada por Jeffrey Lichtman, el mismo abogado del narcotraficante, quien dijo a BBC que estará al frente de su caso y que ella declarará inocente.