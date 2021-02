Pese a que en un principio se pensó que se trataba de un accidente, la Fiscalía de Turquía aseguró que el hombre empujó premeditadamente a la mujer mientras desfrutaban de una hermosa vista en el Butterfly Valley, informó el Daily Mail.

El rotativo inglés, igualmente, señaló que la pareja se tomó una romántica fotografía en la cima del acantilado justo antes de que Semra cayera al vació y muriera ínsitamente en el lugar de los hechos, al igual que su bebé.

“Mi esposa puso el teléfono en su bolso. Más tarde me pidió que se lo diera. Me levanté y luego la escuché gritar detrás de mí. Cuando me di la vuelta, ella no estaba allí. No la arrojé”, aseguró Hakan ante la justicia.