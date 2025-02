Por: RFI

Las nuevas autoridades han anunciado la suspensión de la Constitución, la disolución del Parlamento y la disolución de todos los grupos armados y del partido Baaz, que ha gobernado Siria durante más de 60 años. Ahmed al-Sharaa ha sido nombrado Presidente “para la fase de transición”.

Ahmed al-Sharaa, el líder de facto de Siria, que tomó las riendas del país el 8 de diciembre tras la caída de Bashar al-Assad, ha sido nombrado “presidente para la fase de transición”, según anunciaron el miércoles por la noche las nuevas autoridades. Ahmed al-Sharaa ha recibido el encargo de formar un “consejo legislativo provisional”, tras anunciar la disolución del Parlamento y la congelación de la Constitución de 2012.

Estas medidas, publicadas por la agencia oficial de noticias Sana, siguen a una reunión celebrada el miércoles por la noche entre Ahmed al-Sharaa y varios dirigentes de facciones armadas que participaron en la ofensiva contra Asad.

Las nuevas autoridades sirias han anunciado la disolución de “todos los grupos armados” que dirigieron la ofensiva contra Bashar al-Assad, así como la disolución del ejército del antiguo gobierno, derrocado el 8 de diciembre. “Todos los grupos armados, los órganos políticos y los civiles que afirman formar parte de la revolución han sido disueltos y deben integrarse en las instituciones del Estado”, según una declaración del portavoz militar, coronel Hassan Abdel Ghani, citada por la agencia estatal de noticias Sana.

La misma fuente anunció también la “disolución del ejército del régimen derrocado”, y se comprometió a “formar un nuevo aparato de seguridad que salvaguarde la seguridad de los ciudadanos”. El partido Baaz, que gobernó Siria durante más de 60 años, ha sido disuelto.

Tras la caída de Bashar al-Asad el 8 de diciembre, la coalición de grupos armados que había tomado el poder nombró un nuevo gobierno de transición, que debía permanecer en el poder durante tres meses, y que prometió redactar una nueva Constitución y poner de nuevo en marcha la economía.

«Sabíamos muy bien que Ahmed al-Sharaa era el hombre fuerte. Era el único hombre en el poder y había que hacerlo oficial», explica Hasni Abidi, Director del Centro de Estudios e Investigación sobre el Mundo Árabe y Mediterráneo de Ginebra. Hoy, eso ha sucedido. Pero esta decisión no aclara la situación. Al contrario, es algo preocupante, porque no tenemos información ni visibilidad sobre la transición. Tenemos un gobierno que termina a finales de marzo y que es un órgano de transición. El anuncio hace referencia a un consejo legislativo designado. ¿Cuál es la función de este consejo legislativo? ¿Y cuál será el cargo de Ahmed Al-Sharaa? ¿Será el presidente del órgano judicial, legislativo y ejecutivo? ¿Continuará o no el gobierno de Al-Bashir?

Un rebelde convertido en líder

En menos de dos meses, el comandante rebelde se ha convertido en un hombre de Estado, detentando todos los poderes durante un periodo de transición no especificado. “La misión de los vencedores es pesada y su responsabilidad inmensa”, declaró Ahmed al-Sharaa, citado por su oficina, al término de la reunión del miércoles por la tarde. La disolución de todos los grupos armados afecta a su propio grupo, Hayat Tahrir al-Sham (HTS), formado a partir de la antigua rama de Al Qaeda en Siria.

El nuevo “presidente para la fase de transición” rompió con la nebulosa yihadista en 2016, aunque su grupo sigue clasificado como terrorista en Occidente. Realista según sus partidarios y oportunista según sus adversarios, en 2015 declaró que, a diferencia del EI, no tenía intención de lanzar atentados contra Occidente. Cuando rompió con Al Qaeda, dijo que lo hacía para “eliminar los pretextos esgrimidos por la comunidad internacional” para atacar a su organización.

En 2017, obligó a los rebeldes radicales del norte de Siria a fusionarse con HTS y estableció una administración civil en el bastión de Idlib, que controlaba en el noroeste de Siria. En los últimos años, Ahmed al-Sharaa se había propuesto construir un modelo eficaz de gobierno en Idlib -también acusado de abusos- que ahora intenta reproducir en Damasco.

