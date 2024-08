Nicolás Maduro quedó contra las cuerdas luego de que su Concejo Nacional Electoral le adjudicara el triunfo en las elecciones presidenciales de Venezuela, pese a que la oposición mostrara actas en las que se ve que Edmundo González aparece con casi 4 millones de votos más.

(Vea también: Vidente predice traición a Maduro con nombre propio y fecha para remezón en Venezuela)

En consecuencia, gran parte de la comunidad internacional no reconoció su autoconcedida victoria y hasta sus aliados lo han empezado a dejar solo, por lo que su faceta represora ha salido a flote en contra de las protestas de la población de su propio país, por las que según él mismo ha dicho, ya tiene 2.000 detenidos a los que les va a aplicar “el máximo castigo”.

Este panorama, en el que el propio chavismo no puede demostrar que ganó las elecciones, tiene a Maduro hasta peleando con WhatsApp, Instagram y TikTok porque cree que desde todos los frente se conspira contra él.

Es así como Jaime Bayly sacó a flote filtraciones del diario El País de España y de The New York Times de Estados Unidos en donde se dice que el jefe del régimen no esperaba algo así porque su círculo lo había convencido de que se iba a imponer en las elecciones.

Lee También

“Maduro está desesperado”: filtran su presunta situación

Bayly empezó citando a El País anunciando que estas eran “buenas noticias”:

“Maduro está desesperado, casi no ha dormido en la última semana, desde que se anunció el grotesco fraude electoral, está de muy mal humor, trata de un modo áspero y prepotente a quienes lo rodean, come a regañadientes y se siente particularmente irritado, no estaba preparado psicológicamente para encontrarse en el callejón sin salida en el que está”.

Posteriormente, hizo referencia a The New York Times: “Maduro está viviendo una auténtica pesadilla porque al parecer no estaba preparado para que le dijeran que que Edmundo González sacó 4 millones de votos más”.

Y agregó que hubo un choque: “Maduro pensaba que iba a ganar las elecciones porque los adulones que rodean al dictador le mostraban encuestas en las que ganaba y se confió. Decía que Edmundo González parecía una gallina vieja y que él era un gallo de pelea”.

En video, las palabras de Bayly:

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.