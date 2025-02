Por: RFI

En un contexto donde Estados Unidos negocia con Rusia sin incluir a Ucrania, Kiev redobla esfuerzos para encontrar aliados y responder al giro diplomático de la administración estadounidense. El corresponsal de RFI en Kiev, Emmanuelle Chaze, explica cómo este cambio profundo afecta la estrategia ucraniana y la unidad de sus aliados.

En la práctica, la idea que prevaleció durante estos tres años, según la cual Kiev debía participar en cualquier discusión que la concierna, ya no está a la orden del día. Ucrania, al igual que Europa, se encuentra ante el hecho consumado de la nueva política estadounidense y redobla esfuerzos para encontrar una solución aceptable que pueda llevar al fin de la guerra, un desenlace que sigue siendo incierto por el momento.

Gracias a la reunión de las delegaciones estadounidense y rusa en Riad, Rusia ha vuelto a ser un interlocutor para Estados Unidos. Estados Unidos ha roto el aislamiento de Moscú, pero también ha marcado un punto de inflexión entre los aliados de Kiev.

Por el lado ucraniano, en cambio, Zelenski canceló su visita a Arabia Saudita tras estas conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, en las que Ucrania no fue invitada. Zelenski recordó que cualquier decisión sobre Ucrania debía tomarse con Kiev.

Aunque en este encuentro no se adoptó ninguna decisión, sí colocó a Rusia, el único país agresor en esta guerra, en igualdad de condiciones con Washington. Simbólicamente, esto es difícil de aceptar para los ucranianos, que ven cómo su principal aliado se acerca a su agresor sin reconocer la responsabilidad de este en las hostilidades.

Mientras Ucrania queda al margen de estas negociaciones, los líderes europeos se reúnen entre sí y Zelenski multiplica también sus encuentros diplomáticos. El martes 18 de febrero, viajó a Ankara para reunirse con el presidente Recep Tayyip Erdoğan.

¿Se despertarán los aliados de Ucrania?

La pregunta es si estamos presenciando un despertar de los aliados de Ucrania. Eso es, en todo caso, lo que espera Kiev. Por ahora, la reunión de algunos líderes en París refleja más divisiones entre los aliados que decisiones concretas. Sin embargo, se avanza en cuestiones que hasta hace unos meses eran impensables, como la presencia de tropas extranjeras en Ucrania como garantía de seguridad.

Este es un tema que Zelenski defiende, y ha sido discutido con Francia y el Reino Unido, que se muestran favorables. Sin sorpresas, el canciller alemán Olaf Scholz se opone por el momento, manteniéndose fiel a su postura habitual de reticencia. No obstante, otros aliados de Ucrania podrían participar en la creación de un contingente de este tipo. De hecho, está prevista una nueva reunión en París con un grupo ampliado de aliados de Ucrania.

Por su parte, Zelenski se ha desplazado a Turquía. Ucrania y Turquía tienen vínculos económicos e históricos a través del mar Negro. Erdogan también busca consolidar su papel entre los líderes internacionales influyentes en el destino de Ucrania y Europa. El mandatario propone a Turquía como sede para futuras negociaciones y recuerda que Ankara ya ha demostrado su capacidad de mediación, como en el acuerdo sobre el transporte de cereales, que permitió durante un tiempo su circulación en el mar Negro.

Elecciones en Ucrania, otro ángulo de ataque ruso

El portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, ha declarado que Putin está dispuesto a dialogar con Zelenski, pero ha puesto en duda su legitimidad como presidente. Desde el inicio de su mandato, el Kremlin ha cuestionado la legitimidad de Zelensky por no alinearse con la política expansionista de Moscú, y aún más desde el inicio de la invasión rusa.

Ahora, Rusia aprovecha el hecho de que Ucrania no puede celebrar elecciones, ya que estas no pueden organizarse bajo la ley marcial. Se trata de un estado de emergencia. Pero, sobre todo, ¿cómo garantizar su correcto desarrollo cuando millones de personas han sido desplazadas dentro del país, otros millones han buscado refugio en el extranjero y cientos de miles se han unido al ejército? Esto representa una cantidad significativa de votantes y candidatos que no podrían hacer campaña en condiciones normales. Por esta razón, aunque las elecciones debían celebrarse en la primavera de 2024, Zelensky sigue en el cargo.

Cuando fue elegido, afirmó que solo cumpliría un mandato. Aún no ha revelado sus intenciones para el futuro. Sin embargo, aunque su popularidad en política interna no sea alta, los ucranianos, e incluso muchos de sus adversarios políticos, lo reconocen como el líder legítimo y muestran una unidad inquebrantable. Se trata de una unión sagrada, transversal a todos los sectores políticos, que se mantiene firme contra Moscú.

