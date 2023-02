Ha pasado un mes desde la muerte de Paula Durán, colombiana de 27 años radicada en Estados Unidos que falleció por un cárcel terminal el pasado miércoles 25 de enero.

La historia de esta mujer se conoció en todo el país luego de que su esposo, Sergio Vega, publicara un video en el que pidió ayuda para que sus familiares pudieran conseguir una visa humanitaria que les permitiera viajar y acompañarla en sus últimos días de vida.

La familia de Paula logró conseguir la visa y el 19 de enero viajó hacia San Francisco, California. Sin embargo, cinco días después el estado de salud de Durán empeoró y falleció.

La madre de la colombiana, Gloria Camargo, dio una entrevista en la que reveló el último deseo de su hija antes de morir y que estaría relacionado con su hija mayor. También, contó que se encuentra esperando las cenizas para regresar a Colombia y que fue una decisión tomada junto con el esposo de Durán.

“Luciana se va conmigo, mucha gente me ha preguntado el por qué. Luciana está en una edad donde necesita la presencia femenina, en este caso mi hija no está pero estoy yo. También fue una petición de Paula, ella me pidió que no la dejara nunca”, sostuvo la madre.

Finalmente, la señora Camargo también dijo que hay personas que la han tratado mal en redes sociales. “No es fácil, a veces abro mis ojos y pienso que no es cierto. Hay mucha gente que me escribe cosas muy feas, me dicen cosas dolorosas que nadie entiende. Solo les puedo decir que el dolor de perder un hijo es el dolor más grande que puede existir”.