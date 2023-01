El comienzo de ‘Masterchef’ en la edición de 2023, que ya definió las celebridades que serán participantes, fue parte de la última conversación entre Claudia Bahamón y Paula Durán.

Al igual que el esposo de la fallecida mujer expuso una conmovedora carta que su pareja le escribió, la huilense sacó a relucir algunos detalles de ese momento especial previo al deceso.

Por eso, mientras Juan Diego Alvira aclaró una situación alrededor de este caso de una colombiana en Estados Unidos, Bahamón incluso mostró una foto junto a la joven de 27 años.

Claudia Bahamón y su última charla con Paula Durán: le dio datazo de ‘Masterchef’

La presentadora presentó desde su cuenta personal de Instagram la que, indicó, fue la última conversación que tuvieron con Durán, que se llevó a través de FaceTime. Allí le dio un dato sobre las grabaciones del programa de culinaria del Canal RCN.

“Este día me dijo que fuera a visitarla y le dije que lamentaba no tener el tiempo para hacerlo pues me venía a Colombia a grabar ‘Masterchef'”, relató. Agregó: “Me preguntó que cuándo regresaba a California porque quería conocerme en persona. En ese momento, mi corazón se me apachurró, sabía lo que todos sabíamos. Regresaría en 4 meses y quizás ya no tendríamos tiempo”.

Con la misma templanza que exaltó la madre de la colombiana sobre la joven de 27 años, Bahamón recordó que se encontró con una respuesta llena de optimismo a pesar de la situación que vivía.

“Hice una respiración profunda pensando con mucha fe que los milagros existen y ella me interrumpió. ‘Es que yo no me voy a morir y la voy a esperar para que vayamos a la playa con todos los niños agarrados de la mano y después a Neiva’. Le dije ‘Así será. Promesa’. Y nos sonreímos”, cerró sobre esa conversación.

La huilense explicó que le pidió permiso para guardar la foto de esa charla, en la que Durán “hizo su cara más bella, la misma cara que tiene su alma”. De ahí, le envió un mensaje póstumo.

“Querida Paula, gracias por regalarme ese momento, esa ilusión y por fortalecer con tu fe la mia. Esta sonrisa es el mejor regalo que me diste y nunca la olvidaré”, escribió.

La conductora de ‘Masterchef’ le expresó su cariño no solo a la colombiana fallecida sino a Sergio Vega, el esposo, y al resto de los familiares en medio de este difícil momento emocional.

Esta fue la publicación con la imagen que mencionó Claudia Bahamón de la que fue su última conversación con Paula Durán, que murió debido a un cáncer terminal.