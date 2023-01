En medio de los mensajes de los familiares de Paula Durán y una conmovedora carta que le escribió a su esposo, Juan Diego Alvira salió al paso de una controversia que es protagonista.

El tolimense se contactó con Gloria Iris Camargo poco después del deceso y la grabación de esa llamada fue publicada por revista Semana, que luego retiró ese video de su plataforma.

Las críticas, incluso por parte de una de sus excompañeras, convirtieron en tendencia en redes sociales al periodista, que hizo un análisis de la situación para responder a las dudas sobre el tema.

Este fue el video que presentó a través de su cuenta personal de Instagram en el que dio su explicación sobre lo que sucedió realmente, en medio de los ataques contra él en Twitter.

Por eso, después de que la madre de Durán exaltó cómo fue su hija hasta el último suspiro, Alvira hizo énfasis en que “no hubo mala fe” y se disculpó con los familiares, si se sintieron ofendidos, y con cualquier otra persona que se haya disgustado si se hirieron susceptibilidades.

Juan Diego Alvira aclaró tema del video con mamá de Paula Durán y con Semana

El periodista de revista Semana enfatizó en que jamás tuvo interés en llegar a esta controversia y explicó exactamente cómo se dieron las cosas en la conversación con la mamá de Paula Durán.

“Yo no me ando, parodiando un poco a [Armando] Benedetti, con estrategias ni cálculos, sino haciendo lo que me dice el corazón y déjenme decirles solo esto. Ustedes, cuando estaba en trabajo de campo, me enviaron unos mensajes, algunas fuentes allegadas a la familia sobre lo que estaba ocurriendo y, tan pronto terminé la entrevista, lo primero que hice desde el carro fue llamar directamente a la mamá y pues verifiqué”, relató.

El comunicador remarcó que “no era fácil” porque alcanzó un grado de cercanía con la familia gracias a los trabajos periodísticos junto a ellos y por el tiempo compartido. Por eso, al llamarlos, la madre le contestó con rapidez.

“Grabé el video, lo envié a Bogotá y saqué solamente el pedazo donde ella lo confirma. Me parecía que era conveniente que la mamá lo dijera y se supiera para que no quedara en el ambiente de especulación ni mucho menos”, señaló el tolimense.

Alvira aclaró qué pasó realmente con quienes recibieron su material en Semana para explicar la razón por la que se vio la entrevista que salió publicada en ese medio y después fue eliminada.

“En Bogotá lo dejaron mucho más largo y dejaron la parte que muchos han cuestionado y que me han criticado por la supuesta crudeza que se ve allí, pero déjenme decirles que esa no era ninguna crudeza, sino más bien no saber qué decir, no saber qué preguntar y por eso yo no quería que esa parte saliera porque no supe cómo reaccionar. Estuve allí y también me produjo dolor”, reconoció.

El reportero reiteró sus disculpas y justificó su aclaración, más que para cambiar la opinión de sus detractores, para explicarse ante quienes creen en su trabajo y su trayectoria a lo largo de más de 20 años. “Les pongo empeño, corazón y es parte de mi compromiso siempre”.

De ahí, finalizó con una promesa a futuro. “No les garantizo que en el futuro no me vaya a equivocar, no soy infalible, pero sí les doy una certeza: mi único patrimonio es mi familia y mi honestidad. Eso sí es palabra empeñada de aquí hasta el cielo”, concluyó.

Este es el video por el que cuestionaron a Juan Diego Alvira en redes sociales.