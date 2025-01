Este lunes 20 de enero, el mundo fue testigo de una nueva posesión de Donald Trump en la Casa Blanca, luego de ser elegido por segunda vez como presidente de Estados Unidos (ya había sido en el periodo 2017-2021).

El ahora mandatario y su esposa, Melania Trump, llamaron la atención de las cámaras no solo por el regreso al poder, sino también por el enfoque inédito de la ceremonia, que se celebró por primera vez en varias décadas dentro del Capitolio.

Pero uno de los momentos más esperados fue la aparición de la primera dama, ya que la expectativa era total. Ella, como siempre se ha caracterizado, apostó por un atuendo de un estilo sobrio, pero elegante.

Acá, la llegada de los Trump a la Casa Blanca:

En esta ocasión, Melania apostó por una vestimenta minimalista, pero de gran sofisticación. Optó por un conjunto de tono azul marino, creado a medida por el diseñador estadounidense Adam Lippes, según recogió La Vanguardia.

Este contaba con un abrigo largo, de corte ceñido y doble botonadura, una blusa de seda color marfil y una falda tubo. Además, fue acompañado por un sombrero con ribete, hecho por el diseñador Eric Javits, explicó el mismo medio.

Acá, fotos del vestido de Melania Trump:

