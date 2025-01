A horas de la posesión de Donald Trump en Estados Unidos, la primera dama del país, Melania Trump, lanzó su propia criptomoneda y se disparó a horas del acto.

La exmodelo y esposa del presidente electo de ese país entró oficialmente en el mundo de las criptomonedas con el lanzamiento de su moneda meme llamada con su propio nombre: Melania, según lo señala el portal especializado Cointelegraph.

Y es que según Bitcoinnews.com, el explorador de ‘blockchain’ Solscan revela que hay un suministro actual de un millón de ‘tokens’ Melania y que la nueva moneda alcanza una valoración de mercado de 3,14 mil millones.

Por medio de su cuenta oficial de X, avisó a sus seguidores que su moneda meme ya está disponible para la compra:

The Official Melania Meme is live!

You can buy $MELANIA now. https://t.co/8FXvlMBhVf

FUAfBo2jgks6gB4Z4LfZkqSZgzNucisEHqnNebaRxM1P pic.twitter.com/t2vYiahRn6

— MELANIA TRUMP (@MELANIATRUMP) January 19, 2025