TikTok notificó este sábado a través de un mensaje en su plataforma que dejará de estar “disponible temporalmente” el domingo en Estados Unidos, ya que está a punto de entrar en vigor una ley que privará a 170 millones de usuarios de la popular aplicación de videos cortos.

“Estamos trabajando para restablecer nuestro servicio en Estados Unidos tan pronto como sea posible, y agradecemos su apoyo. Por favor, permanezcan atentos”, añade el mensaje.

A lo anterior también se suman todas las aplicaciones de ByteDance, destacando el caso de CapCut, plataforma que hace parte del gran conglomerado que lidera TikTok.

La aplicación de edición también dejó de funcionar en los dispositivos de casi 170 millones de usuarios. Cabe resaltar que esta se convirtió recientemente en una de las plataformas de video más solicitadas y usadas para la creación y producción de contenido.

CapCut will be shutting down in the US along with TikTok tonight. pic.twitter.com/mBqpcynoNk

— Pop Crave (@PopCrave) January 19, 2025