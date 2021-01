green

Otro de los hitos de la portada es que Kamala Harris es la primera persona con el cargo vicepresidencial que posa para edición de febrero de la famosa publicación, conocida como la ‘biblia de la moda’ en el mundo.

“Por el pueblo y para el pueblo: los Estados Unidos de la Moda”, titula la portada de la publicación, texto que acompaña la fotografía de Kamala Harris, quien viste sus tenis Converse negros de cordones blancos, un pantalón ‘stretch’ negro ajustado al cuerpo, una chaqueta café y una blusa blanca, con nada más que un collar de perlas como accesorio de la pinta.

Esta es la portada que Vogue publicó en sus redes sociales, y de la cual se dice que habrá una foto informal que será la portada de la versión impresa, mientras que una con la foto formal, que fue consensuada entre la directora editorial de la revista, Anna Wintour, y el equipo de manejo de imagen de la vicepresidenta electa.

4. Here is the Vogue cover Kamala Harris’ team thought would be released. I’m told this cover on the left will be the digital cover, but the much maligned cover on the right has already gone to print and will be the cover available for sale and sent to subscribers. pic.twitter.com/5eWjPMTbdP — Yashar Ali 🐘 (@yashar) January 10, 2021

¿Harris tenía permiso de sus asesores de imagen para la foto informal?

El periodista de ‘The New York Magazine’, Yashar Ali, señaló que la imagen de la portada no tenía la aprobación del equipo de manejo de imagen de la vicepresidenta.

No obstante, la directora de la publicación negó que ese fuera el caso y se limitó a expresar, citada por The Guardian: “Obviamente, hemos oído y entendido la reacción de la portada del impreso y solo quiero reiterar que no fue nuestra intención minimizar la importancia de la increíble victoria de la vicepresidenta electa”.

Otros críticos dicen que se usó Photoshop en la imagen

Una de las críticas de algunas personas sobre las dos versiones de portada es que el rostro de Kamala Harris luce demasiado blanco, si se tiene en cuenta que la política es de raza negra, y señalaron a la revista de haberla iluminado demasiado y de hacerle retoques o ediciones con la herramienta Photoshop.

Con comentarios como “esto no representa a esta bella mujer” o “la hermosa Kamala está completamente retocada en esta foto”, los usuarios hicieron sentir su descontento en Twitter.

Ante eso, el fotógrafo Tyler Mitchell defendió su trabajo diciendo que no se habían usado herramientas de retoque en las fotografías: “Se usó el color verde manzana y rosa salmón, que se inspiran en los colores de ‘Alpha Kappa Alpha’ de la Universidad de Howard, la primera hermandad históricamente afroestadounidense a la que pertenece la vicepresidenta”, señaló Tyler Mitchell en un comunicado de la revista.

Kamala Harris, junto al presidente electo Joe Biden, ya fueron portada de la revista Time, luego de ser escogidos por la publicación como los personajes del año 2020.

