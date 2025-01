Este jueves, 9 de enero, se llevó a cabo el velorio del expresidente de Estados Unidos Jimmy Carter, quien falleció hace unos días a sus 100 años por problemas de salud propios de la edad.

Allí hicieron presencia prácticamente todos los exmandatarios que siguen con vida, además del actual gobierno conformado por Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris.

Todo, de hecho, fue muy protocolario y lleno de respeto, pero hubo un momento en particular que llamó bastante la atención por parte del público, ya que Donald Trump y Barack Obama, rivales políticos en el país norteamericano, se reunieron y parecían los mejores amigos.

Tal como quedó evidenciado en las cámaras de televisión, ambos expresidentes quedaron juntos en medio de la ceremonia, por lo que de inmediato comenzaron a charlar de varios temas, aparentemente fuera de la política, y por eso se reían de gran manera como niños cuando no los separan en momentos de seriedad.

Esto llamó la atención de la vicepresidenta y excandidata presidencial Kamala Harris, quien comenzó a hacer caras y hasta hacía un esfuerzo grande por escuchar lo que se decían, pero al parecer no obtuvo el resultado esperado.

Este fue el curioso momento:

Además, en este otro video se aprecia como Obama escuchaba a Trump mientras se ríe de las ocurrencias del empresario:

To all those criticizing President Obama for talking with Trump:

Every parent knows you have to keep children entertained at public events or they get cranky and may even whine. pic.twitter.com/1FcnhsHNMk

— Protect Kamala Harris ✊ (@DisavowTrump20) January 9, 2025