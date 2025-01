El futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al reconocer oficialmente a Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela.

En un mensaje publicado el 9 de enero, Trump expresó su apoyo a la oposición venezolana, destacando la labor de la activista María Corina Machado y el liderazgo de González Urrutia.

(Lea también: “Ese era el plan”: Diosdado Cabello negó captura por parte del régimen a Maria C. Machado)

“María Corina Machado y el presidente electo González están dando voz pacífica a la VOLUNTAD del pueblo venezolano, con cientos de miles manifestándose contra el régimen“, escribió Trump en sus redes sociales. Además, destacó el respaldo de la comunidad venezolana en Estados Unidos a la lucha por una Venezuela libre y pidió que los opositores sean protegidos: “Estos luchadores por la libertad no deben ser lastimados y DEBEN permanecer SEGUROS y VIVOS”.

Venezuelan democracy activist Maria Corina Machado and President-elect Gonzalez are peacefully expressing the voices and the WILL of the Venezuelan people with hundreds of thousands of people demonstrating against the regime. The great Venezuelan American community in the United… pic.twitter.com/OmGPY1qCxP

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) January 9, 2025