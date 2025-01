Pocos minutos después de que apareciera en las movilizaciones que se llevaron a cabo en Caracas, las cuales fueron convocadas por la oposición del régimen de Nicolás Maduro, María Corina Machado sufrió un intento de secuestro.

(Vea también: 🔴 Marchas en Venezuela EN VIVO: aparece María Corina Machado en Caracas con las personas)

Su paradero era desconocido, al punto de que Edmundo González exigió que la liberaran de inmediato. “A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego”, escribió en su cuenta de X (antes Twitter).

A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego.

Por fortuna, aproximadamente una hora después de que se conociera el intento de secuestro, la líder opositora apareció en un video dando un parte de tranquilidad a sus seguidores.

“Estoy bien y estoy segura. Hoy 9 de enero salimos de una concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera, la carterita azul donde tenía mis pertenencias… se me cayó en la calle”, mencionó.