Fuentes de la Casa Blanca aseguran que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se lanzará para ser reelegido como máximo mandatario del país norteamericano este martes 25 de abril por medio de un video en sus redes sociales.

Según Biden, su administración ha sido buena y de hecho un gran número de ciudadanos lo apoyan. Sin embargo, una encuesta reciente publicada por el diario NBC reveló que los estadounidenses no están del todo seguros de que Biden sea la persona idónea para ocupar el cargo por cuatro años más, principalmente, por su edad.

De hecho, dicha encuesta encontró que solo el 26 % de los estadounidenses creen que Biden debería presentarse para un segundo mandato, mientras que el 70 % opina lo contrario.

No obstante, el mandatario está confiado que podría volver a derrotar a Donald Trump en las urnas, siendo este el candidato más fuerte del partido republicano que podría llegar a las elecciones, y para eso pondrá como su jefe de campaña a una mujer latina, quien actualmente hace parte del pequeño círculo de consejeros más importantes de Biden.

Se trata de Julie Chávez Rodríguez, una asesora principal de la Casa Blanca, quien nació en California, pero es de familia mexicana y mantiene sus raíces siempre que hace presentaciones en público.

BREAKING: Biden will reportedly name Julie Chavez Rodriguez as his 2024 campaign manager as he plans a likely announcement to run as early as this week.

So, who is Julie Chavez Rodriguez?

– She’s the granddaughter of civil and labor rights activist Cesar Chavez

– She served… pic.twitter.com/3UIVvR1cci

— Brian Krassenstein (@krassenstein) April 24, 2023