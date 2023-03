El gobernador del estado de Florida, el republicano Ron DeSantis, formuló un proyecto de ley que busca reducir las ayudas que reciben los ciudadanos indocumentados que habitan en esa región.

(Le puede interesar: Ciudad de Florida es la mejor para vivir en EE.UU.: listado dejó mal parada a Miami)

Luego de la firma de la Ley migratoria, que permite el traslado de inmigrantes indocumentados a otros estados gobernados por demócratas, DeSantis expresó que ahora harán todo lo posible por proteger a Florida de una oleada de personas sin papeles.

Para esto, el gobernador propuso un plan antinmigrantes que, de ser aprobado por el congreso, perjudicaría a las miles de personas que buscan llegar al estado del sur del país para comenzar una mejor vida junto a su familia.

Ron DeSantis ha expuesto el plan mediante sus redes sociales.

Florida will not turn a blind eye to the dangers of Biden’s Border Crisis.

We are proposing additional steps to protect Floridians from these reckless federal policies, including mandatory E-Verify and prohibiting local government from issuing ID cards to illegal aliens. pic.twitter.com/tdrZ0Jw2wY

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 23, 2023