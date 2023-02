Esta semana se conoció una imagen del actor mexicano en la que luce muy diferente a como sus seguidores se acostumbraron a verlo en la pantalla chica.

(Le puede interesar: Filtran foto de Pablo Lyle antes de su traslado a cárcel en Florida: tuvo cambio extremo)

La apariencia del famoso provocó impacto, pero mucho más la razón que difundió en las últimas horas Javier Ceriani, director de ‘Chisme No Like’.

En la más reciente edición, el conductor del programa aseguró que todo fue por sugerencia de los licenciados que defienden los intereses del actor:

“Fue un consejo del abogado de Pablo Lyle. Le dijo: ‘Córtate el pelo para no llamar la atención y para no ser tan atractivo, porque va estar con más de 1.100 reclusos que no tienen contacto con mujeres y les dijeron eres muy bonito’”.