Hace unos días, Gustavo Petro, además de celebrar su cumpleaños, se reunió con el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, en el encuentro más importante que ha tenido el mandatario colombiano desde que asumió la Casa de Nariño.

La reunión entre los mandatarios se llevó a cabo en el despacho Oval de la Casa Blanca, en Washington, en donde hablaron sobre temas de interés mundial como el cambio climático, la democracia y la situación de Venezuela.

De hecho, según W Radio, la conversación entre Petro y Biden duró más de lo esperado, pues el jefe de Estado norteamericano tuvo que modificar su apretada agenda para continuar con el encuentro.

Por su parte, el presidente Petro entregó unas declaraciones contundentes sobre el objetivo del diálogo con su homólogo, señalando que un punto clave que se tocó fue el de “cambiar la deuda pública por acción climática”.

Así las cosas, después de varios días, el presidente Biden volvió a referirse al encuentro con Gustavo Petro, y esta vez lo hizo a través de su cuenta de Twitter, en donde le dedicó unas sentidas palabras al mandatario colombiano.

Biden le agradeció a Petro por su aporte a la lucha contra el cambio climático y los valores de la democracia en las Américas.

Thank you, President @petrogustavo, for your commitment to addressing climate change and promoting democratic values across the Americas.

When Colombia and the United States stand together, there’s nothing we can’t accomplish. pic.twitter.com/YFbTx3YgAt

— President Biden (@POTUS) April 23, 2023