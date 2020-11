Al poco tiempo de que Iván Duque llegara al Palacio de Nariño, el 7 de agosto de 2018, empezaron las diferencias con el dirigente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los desacuerdos han sido por diversos temas de gobierno, y también se han lanzado algunas frases que han generado tensión.

Venezuela rompió relaciones con Colombia el 23 de febrero de 2019 y le dio 24 horas a los diplomáticos colombianos para que abandonaran el país. Sin embargo, en ese momento, la vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, indicó que no se podían romper las relaciones inexistentes, pues Colombia no reconoce el gobierno de Maduro, sino que respalda al presidente interino, Juan Guaidó, afirmó BBC.

Aquí, un tuit con el que Ramírez explicó que “Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él”.

Querida @patriciajaniot Maduro no puede romper relaciones diplomáticas que Colombia no tiene con él. Nuestro gobierno no ha nombrado embajador allá ni reconocemos embajador de Maduro pues su mandato terminó el 9 de enero. Es un simple dictador que ocupa por la fuerza Miraflores https://t.co/ze1NGfVfng

