El ataque sorpresa por tierra, mar y aire desde Gaza del grupo islamista Hamás ha dejado ya más de 150 muertos y 1.100 heridos en Israel. Los enfrentamientos entre las partes continúan y con el paso de las horas parece que la situación puede empeorar.

El conflicto armado sin precedentes pilló completamente desprevenido a Israel, que ahora tiene los hospitales en máximo estado de alerta mientras van llegando heridos. Como represalia, Israel respondió con ataques hacia Gaza y se cree que la cifra de muertos y heridos en ese territorio también es elevada.

Precisamente uno de esos bombardeos por parte de Israel quedó captado en vivo durante la transmisión de un noticiero y se logró apreciar la magnitud del mismo puesto que la edificación se derrumbó.

Las cámaras de televisión de la cadena periodística Al Jazeera grabaron cuando una bomba explotó sobre un edificio en Franja de Gaza, en el cual se creía que algunos integrantes de los altos mandos de Hamás estaban reunidos.

Al escuchar el estruendo, la corresponsal Youmna ElSayed —periodista de Al Jazeera en Franja de Gaza— soltó un grito del susto que le produjo el sonido de la explosión y sus gestos de pánico fueron evidentes.

Acá, el video del momento:

Uno de sus compañeros le pidió desde estudio que tanto ella como el equipo que la acompañaban se tomaran unos segundos para respirar y recuperar la calma, mientras que las cámaras captaban el derrumbe del edificio.

La periodista no aguantó el llanto y, pese a que continuó haciendo su informe, el micrófono logró captar los sonidos de pánico que emitía. Por tal motivo, el conductor del noticiero le indicó que se alejaran del lugar y se pusieran a salvo.

De hecho, en mayo de este año había hecho un informe desde el mundo punto en el que se encontraba este 7 de octubre. En las imágenes se aprecia que el edificio más alto a sus espaldas fue el atacado por Israel:

