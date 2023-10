Hace varios días, el comunicador bogotano no compartía contenido en su cuenta de Instagram. Sin embargo, este viernes 6 de octubre sorprendió a sus seguidores al aparecer junto a una de sus compañeras en Caracol Televisión, quien también es sobreviviente del cáncer.

(Vea también: Diego Guauque habló de lo difícil que fue la calvicie: “Me recordaba que tenía cáncer”)

Se trata de Maria del Rocio Arrázola —más conocida como ‘la Nena’ Arrázola—, quien hace parte del programa ‘Los informantes’, también de Caracol.

Según contó Diego Guauque, que no piensa mucho en su regreso a la televisión, su colega fue a visitarlo en su casa y esto le produjo una gran alegría.

“Les tengo una sorpresa. Estoy con la ‘Nena’ Arrázola, otra sobreviviente de cáncer, que vino a mi casa. Es la unión de ‘Los informantes’ y ‘Séptimo día’. Yo creo que podemos decir que [somos] dos sobrevivientes de cáncer ¿cierto?”, dijo el periodista.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Diego Guauque Peña (@diego_reportero)

Arrázola, que lució emocionada, solamente le respondió: “Lo logramos”, haciendo referencia al cáncer que superó hace unos años.

“Lo logramos porque a tí te tocó también hace unos años una situación bien difícil. La ‘Nena’ me daba unos consejos muy bonitos y se los agradezco mucho porque las palabras que me decía esta enorme periodista me funcionaban bastante. Uno suele escuchar consejos de muchísimas personas, pero los que hemos atravesado por esta enfermedad tenemos como una sabiduría que nos da la experiencia”, agregó Guauque.

El bogotano mencionó que cada vez que hablaba con su colega se llenaba de fortaleza espiritual puesto que ambos se daban ánimo entre sí. Arrázola le dijo unas palabras al final y le dijo que lo estaba esperando en Caracol para que regresara a ‘Séptimo día’.

“Estás perfecto, divino. Yo te estoy esperando en Caracol, yo no sé qué digan los médicos, pero a este hombre le hace falta el periodismo. Es un guerrero, un sobreviviente y un ganador. Dios te bendiga, Diego Guauque”, comentó la periodista.

Qué cáncer sufrió ‘Nena’ Arrázola, de Caracol

La integrante de ‘Los informantes’, que inició su carrera en la sección de política de El Tiempo sufrió cáncer en el hígado y afortunadamente logró superarlo en 2017, mismo año en el que hizo su regreso al programa de investigación de Caracol Televisión.

Lee También

Desde entonces, la periodista se convirtió en una de las caras visibles del espacio televisivo y varias de sus investigaciones han recibido grandes reconocimientos.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.