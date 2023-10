Este sábado 7 de octubre el mundo se levantó con la noticia de una nueva escalada militar por múltiples frentes de Hamás contra Israel, acciones a las que la nación judía respondió con ataques a la infraestructura palestina.

Uno de los ataques de Israel fue contra la Torre Palestina en Gaza y que era operada por Hamás.

Dicho ataque tomó por sorpresa a una periodista de la cadena Al Jazeera, quien estaba transmitiendo en vivo. En las imágenes se aprecia claramente como un misil impacta la torre a las espaldas de la reportera, quien al escuchar el estruendo grita e intenta refugiarse.

Mientras tanto, el conductor del programa, tras ver el potente ataque, le pidió a la periodista que se pusiera a salvo.

The building behind the #AlJazeera reporter bombed while she reports live from Gaza! #Gaza #Israel #Hamas #Palestine pic.twitter.com/Ul2mkeB0YX

— Saleem Iqbal Qadri (@SaleemQadri_) October 7, 2023