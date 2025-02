Por: RFI

El sexto intercambio de rehenes israelíes por detenidos palestinos tuvo lugar este fin de semana, en un contexto de extrema tensión entre Israel y Hamás. RFI recogió el raro testimonio de un joven palestino que acababa de ser liberado. Era uno de los gazatíes encarcelados en Israel sin cargos ni juicio.

Con Sami Boukhelifa, corresponsal de RFI en Jerusalén

Bilal* acaba de ser liberado tras pasar un año en centros de detención del ejército israelí. Originario de Yabaliya, en el norte de Gaza, al comienzo de la guerra huyó con su mujer y sus hijos hacia el sur, por orden del ejército israelí. Encontró refugio en Jan Yunes.

“Fuimos a un centro de acogida para desplazados, al hospital de la Media Luna Roja, y finalmente el ejército también rodeó Jan Yunes. Al cabo de un rato, dijeron que iban a abrir un paso humanitario seguro para que los civiles pudieran salir. Así que, una vez más, nos vimos obligados a marcharnos. Cuando salía del hospital, me dijeron: Eh, tú, el de la camiseta roja, ven aquí’.

Y así empezó lo que describe como un descenso a los infiernos. “Me llevaron aparte y me desnudaron. Me detuvieron, me golpearon, me insultaron, me humillaron y me empaparon bajo la lluvia. Hacía un frío que pelaba. Y durante los cuatro meses siguientes me ataron las manos. También me vendaron los ojos durante los dos primeros meses. Y durante todo ese tiempo, tenía que sentarme sobre las rodillas o sobre las nalgas, desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche, todos los días. Es uno de sus métodos de tortura”, asegura.

“Estuve detenido sin cargos”

Y hay otras, dice el joven: el hambre. Pero también “el apagón informativo”. Detenido delante de su mujer y sus hijos, no tuvo noticias de ellos. Durante un año, no supo nada del destino de la Franja de Gaza. Su vida cotidiana era una vida de humillaciones y castigos corporales.

“Y también negligencia médica. Todos hemos cogido sarna y otras enfermedades de la piel. Se cura fácilmente, pero nos la dejaron a propósito, y algunos sufrimos durante seis meses, rascándonos hasta sangra”, afirma.

Sin saber cuándo iba a terminar este calvario. “De hecho, me dijeron: tu detención se ha prolongado indefinidamente, alegando que soy un peligro para el Estado de Israel. Estuve detenido sin cargos, y en ningún momento comparecí ante un juez. Intenté decirles: ‘Notifíquenme una acusación grave con sentencia, o las pruebas que tienen contra mí’. Obviamente, no tenían nada”, dice.

Según la Comisión Palestina para Asuntos de los Detenidos, que depende de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP) “miles de gazatíes fueron secuestrados después del 7 de octubre por el ejército israelí, para utilizarlos como moneda de cambio por la liberación de rehenes israelíes secuestrados por Hamás”.

* Nombre cambiado por razones de seguridad

