Varios tsunamis impactaron el miércoles 30 de julio algunas partes del oriente ruso y el norte de Japón. Esto luego de un potente terremoto de magnitud 8,8 en la costa este de Rusia, lo que provocó la activación de advertencias en toda la cuenca del Pacífico, incluyendo varios países de América Latina.

(Vea también: Aclaran si Colombia está en riesgo de tsunami por duro terremoto: Ecuador y Perú, en alerta)

El Ministerio de Emergencias ruso informó que un tsunami inundó partes de la localidad de Severo-Kurilsk, en las islas Kuriles, donde cerca de 2.000 personas fueron evacuadas, según informó AFP.

Un video compartido en redes sociales muestra edificios del pueblo parcialmente sumergidos por el agua del mar. Según la prensa estatal rusa, varias personas resultaron heridas, aunque ninguna de gravedad.

Lee También

En Japón, imágenes de televisión mostraron a personas evacuando en automóvil o a pie hacia zonas elevadas, especialmente en la isla norteña de Hokkaido, donde se observó el primer tsunami, con una altura de 30 centímetros.

Japan right now as Tsunami waves begin. pic.twitter.com/3d0Ga8HoQ7

— 🅽🅴🆁🅳🆈 (@Nerdy_Addict) July 30, 2025