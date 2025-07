La alarma por un posible tsunami se extendió este martes a varios países del Pacífico luego del poderoso terremoto de magnitud 8.8 registrado frente a la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, una de las zonas sísmicas más activas del planeta.

(Vea también: Fuerte terremoto de magnitud 8.0 provocó alerta de tsunami: Japón, EE. UU. y Rusia, advertidos)

El movimiento telúrico, que inicialmente fue reportado como de 8.7 por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), fue corregido más tarde a 8.8 grados, lo que motivó una cadena de alertas en distintos continentes.

En Hawái, miles de personas comenzaron a evacuar las zonas costeras ante la advertencia del Centro de Alerta de Tsunamis del Pacífico, que anticipó olas de hasta 3 metros de altura. Se estima que el oleaje podría llegar a las islas en aproximadamente tres horas, lo que generó una movilización masiva hacia zonas altas.

Lee También

El expresidente Donald Trump también se pronunció al respecto y pidió a los ciudadanos estar alerta. Mientras tanto, el gobierno de México solicitó a las autoridades de Protección Civil mantener a la población alejada de las playas del Pacífico.

Hawaii: Coastal Area Evacuation🚨

Take Action Now!

Leave immediately – Evacuation routes often are marked by a wave with an arrow in the direction of higher ground. https://t.co/h36AEY0DWD

— FEMA (@fema) July 30, 2025