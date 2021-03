Según informó el Departamento de Policía de Boynton Beach, la mujer de 44 años fue reportada como desaparecida el sábado 20 de febrero después de haber tenido una discusión con Colón, que fue arrestado.

Colón, quien fue la última persona que la vio con vida, admitió el fin de semana pasado en América Noticias que tuvo una fuerte discusión con Gómez Mulett por un supuesto fraude, que habría cometido la colombiana.

Aunque afirmó que no conocía su paradero, el Departamento de Policía de Boynton Beach puntualizó que el cuerpo de la mujer de 44 años fue hallado en el patio de la viviena del hombre, ubicada en el sureste de esa localidad.

El cuerpo de seguridad, por último, señaló en el documento que Colón fue acusado formalmente de homicidio premeditado en primer grado. Asimismo, indicó que actualmente está disposición de las autoridades competentes.

“Our heartfelt condolences are with Mary’s family and loved ones,” @BBPDPoliceChief Michael G. Gregory said. “We remain dedicated to this ongoing investigation and bringing justice to her family.”

— bbpd (@BBPD) March 6, 2021