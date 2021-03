green

Esta semana se conoció que Yoseline Hoffman, más conocida en las redes sociales como ‘YosStop’, por su personaje en Youtube, fue involucrada en una denuncia por posesión de pornografía infantil, debido a un video que ella comentó en el 2018.

La joven Ainara Suárez fue quien denunció a la ‘youtuber’ mexicana luego de haber comentado en su canal un video en el que ella era golpeada por otras niñas. Ahí mismo, la ‘influenciadora’ confesó que vio un video en el que a la joven Ainara, que en ese momento tenía 16 años, era violentada sexualmente con una botella de champaña en sus partes íntimas y compartió los mensajes que supuestamente Suárez se envió con las mismas jóvenes con las que se peleó.

Aunque eso sucedió hace tres años, desde hace un año, aproximadamente, que Ainara Suárez hizo un video en TikTok en el que expuso una vez más la difícil situación que vivió por esa pelea, el video íntimo y la divulgación que tuvo gracias a la publicación de Hoffman, quien cuenta con millones de seguidores en todas sus redes sociales.

Desde ese momento, asociación civil FemXFem se contacto con la joven Suárez y empezaron un proceso que terminó en una acusación legal contra ‘YosStop’ por el delito de posesión y distribución de pornografía infantil.

En el video que publicó la ‘youtuber’, titulado “Patética generación”, Yosselin critica todo: la pelea entre las niñas, la discusión por whatsapp y el video sexual de Ainara, el bullying, la reacción de los padres, entre otras cosas.

Denuncia a Yoselin Hoffman

En el documento presentado a la prensa mexicana queda evidencia de que a la ‘influencer’ la denuncian porque mencionó la pelea y el video de índole sexual en su canal de Youtube.

En la misma denuncia están implicados los cuatro jóvenes que también aparecen en el video se Ainara utilizando la botella de champagne como un objeto sexual. Este acto íntimo se realizó en medio de una fiesta que ocurrió el 25 de mayo del 2018, mientras que todos los menores de edad implicados estaban en evidente estado de ebriedad.

Ninguna niña de 16 años que fue víctima de violación debería lidiar además, con la ignorancia y prejuicios de una YouTuber como @YosStoP El “humor y crítica” nunca deberían ser a costa del sufrimiento de una persona, mucho menos de una menor. #JusticiaParaAinara pic.twitter.com/HBUAOxQX6q — Gabriela Montserrat (@quesadillapower) March 4, 2021

Las palabras de Ainara sobre este video

La joven, quien ya tiene 19 años de edad, habló en un programa mexicano sobre lo que ha sido su vida desde aquel momento. “No recuerdo lo que pasó, pero me violaron entre cuatro personas con una botella y eso cambió mi vida totalmente”, dijo.

Sobre aquella pelea, que se hizo muy viral y tuvo gran repercusión en México, recordó que “fue porque entre todas nos empezamos a insultar diciéndome cosas y yo me defendía de una manera muy tonta”.

Sobre la ‘youtuber’ expresó que “en 2018 intenté buscarla, pero nunca me contestó el mensaje y me bloqueó. Solo le pediría que dejara de juzgar a las personas por un video que se encontró porque no solo lo hizo conmigo, sino con muchas más. Desde que yo denuncie me han llegado mensajes de otras niñas que también sufrieron lo mismo. No es necesario juzgar ni denigrar a las personas para conseguir vistas“.

YosStop también respondió a la denuncia

Yosselin Hoffman ha tenido dos respuestas desde que se hizo pública esta denuncia que ha tenido gran repercusión en México. En sus redes sociales publicó unas declaraciones en las que asegura que “han querido involucrarme en un delito que no cometí”.

Hace unos días ella hizo una transmisión con una joven feminista y allí se había referido a ese episodio con las imágenes sexuales que ella nunca publicó, pero sí tuvo en su poder.

“No me quedo esas cosas. Yo las veo y las borro, veo lo que mandan y si veo que es algo así, lo borro. Yo no puedo hacer nada porque no sé ni quien es… no (sabía el nombre de la víctima), por lo menos no sabía quienes eran los del video, a mí me mandan cosas, los veo, los leo, los analizo y doy mi opinión, pero no es como que yo sepa quienes son”, explicó.

Aunque recordó que ella hizo una crítica hacia el bullying y las agresiones también aceptó que pudo acercarse a Ainara, pero no lo hizo porque ella vio otras imágenes en las que varias personas grababan el acto sexual.

“Sólo se montó un show para obtener seguidores y para llamar la atención. No creo que la gente normalmente haga eso (hablar de una violación para tener seguidores), pero ella sí lo hizo… No las tengo, ya las borré, pero a mí me llegaron muchas pruebas de que era mentira todo lo que dijo”, resaltó.