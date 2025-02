El presidente argentino, Javier Milei, promocionó el viernes en redes sociales un proyecto basado en la inversión de criptomonedas con el fin de financiar a pequeñas empresas, pero horas después se retractó y decidió “no seguir dándole difusión” en medio del derrumbe de la inversión.

(Vea también: ¿Y esa rosa? Petro, en modo fan, anunció que nacionalizará al cantante Robi Draco)

“No estaba interiorizado de los pormenores del proyecto y luego de haberme interiorizado decidí no seguir dándole difusión”, explicó Milei pasada la medianoche a través de su cuenta de X, y luego de haber borrado el posteo en el que apoyaba el proyecto denominado “Viva La Libertad Project”, emulando su eslogan “viva la libertad, carajo”.

El posteo original del presidente ultraliberal, con un link a la iniciativa y cuya imagen es reproducida en la prensa local, señalaba que la criptomoneda se trataba de “un proyecto privado” que iba a dedicarse a “incentivar el crecimiento de la economía argentina, fondeando (financiando) pequeñas empresas y emprendimientos argentinos”.

“El mundo quiere invertir en Argentina. $LIBRA”, cerraba el tuit del mandatario, con el nombre del token, una unidad de valor digital basado en la tecnología blockchain que no tiene respaldo en dinero real.

De inmediato, la reacción del presidente de Colombia, Gustavo Petro, no se hizo esperar y aprovechó el papayazo para criticar a su homólogo y hasta ofrecerle un negocio: “Un país no es un casino, es un pueblo. Invierta, presidente en café colombiano, está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende tambien por libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia”.

Invierte presidente, en café colombiano está creciendo de precio internacional como nunca antes. Y se vende tambien por Libras. No lo hacen magnates estafadores, sino el campesinado de mi tierra, es muy bueno, sabe a paz, tiene aroma de belleza y decencia. https://t.co/FQ4rVS2b9K — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2025

Rápidamente, economistas y especialistas del universo cripto de Argentina, además de diferentes referentes del arco político opositor, criticaron a Milei y señalaron que ese activo digital podía ser una estafa o esquema Ponzi.

Lee También

Tras el tuit del presidente creció exponencialmente su valor, desde décimas hasta un pico de 4,978 dólares; los tenedores originales comenzaron a vender con una ganancia de millones, pero el valor del activo luego se derrumbó. La maniobra se conoce en el ámbito del trading digital como ‘rug pull’.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de mundo hoy aquí.