Recientemente, el ministro de Minas y Energía de Colombia, Omar Andrés Camacho, había resaltado los avances del Gobierno Nacional en el impulso a las energías renovables en el departamento de La Guajira (clave por sus recursos de viento y radiación solar), pero la situación puede no ser tan ‘color de rosa’ como se ha mostrado desde el Ejecutivo. ¿Por qué?

Para nadie es un secreto que, aunque La Guajira es un lugar importante para masificar la estrategia de transición energética, sí tiene varios asteriscos que hacen que los objetivos no sean tan ‘fáciles’ de cumplir.

Pues la resistencia de algunas comunidades de la región a los nuevos proyectos de generación de energía, la falta de garantías del Gobierno Nacional hacía la inversión privada, consultas previas, licencias ambientales, entre otros factores, hacen que el panorama se vea, cada vez, más cuesta arriba para impulsar las renovables como se necesita.

Sin mencionar que aún no hay muchas opciones para conectar los proyectos que se logren construir, porque, apenas el año pasado, el Grupo Energía Bogotá (GEB) pudo obtener el aval ambiental que le permite construir el tramo Colectora-Cuestecitas, luego de varios años de retrasos por cuenta de las consultas previas.

Y, pese a que el líder de la cartera minero-energética hable de avances en el departamento -como lo hizo a mediados de enero de este año-, lo cierto es que ni la energía solar ni, mucho menos, la eólica han logrado levantar cabeza en dicho lugar.

Según las cifras del operador del Sistema Interconectado Nacional (SIN) y el administrador del Mercado de Energía Mayorista (MEM), XM, en 2024 ingresaron 67 proyectos de generación con un total de 1.446,6 megavatios (MW) que estuvieron distribuidos así:

Y, aunque la energía solar lideró las cifras con 1.379,9 MW, solo uno correspondió a La Guajira: un proyecto de autogeneración llamado Minigranja El Molino de casi 1 MW (0,996 MW específicamente).

Por supuesto, la energía eólica tampoco ha logrado construir sus prospectos y hacer que los que ya están en pruebas entreguen la energía al SIN: porque, por un lado, las empresas han decidido dejar sus operaciones al identificar varios riegos y otros porque aún no tienen cómo conectarse al Sistema.

¿Qué pasa en La Guajira con las energías renovables?

La presidente de SER Colombia, Alexandra Hernández, le explicó a Valora Analitik cómo se ve desde el gremio el panorama de la masificación de las energías renovables en La Guajira.

Por un lado, Hernández aseguró que Colombia poco a poco ha avanzado en energía solar. “Entre los proyectos que están en construcción, más los que están entregando energía, esperamos que podamos finalizar 2025 siendo el 12 % de la capacidad total de generación de energía eléctrica, cuando veníamos en 2024 de ser el 2 %”.

Reiteró que esa meta esperada se cumplirá gracias a la energía solar que ha podido avanzar en otras regiones del país.

“No al mismo ritmo se ha comportado La Guajira que la meta es la eólica. Entonces nos deja un sin sabor porque es una energía que el país necesita, porque entre renovables (solar, eólica, biomasas) necesitamos triplicar lo que hemos logrado hasta el momento para poder atender esas necesidades de lo que se espera para este tipo de energías”, indicó Alexandra Hernández.

Esto, en línea con sus declaraciones, no significa reemplazar, de ninguna manera, a las plantas de energía térmicas o hidráulicas, pero sí seguir creciendo en lo esperado para las renovables para evitar apagones en 2027. “Necesitamos que sí o sí entren todos los proyectos”.

En La Guajira, SER Colombia ha estado monitoreando 17 proyectos que estaban en desarrollo (la fase de estructuración, de permisos, que tenía ya puntos de conexión asignados, que vienen pagando las garantías para mantener el derecho de entrar a la red cuando esté lista Colectora).

“Pero de esos 17, solo quedan siete proyectos. En el caso de los otros diez proyectos, dos ya están en pruebas y los otros ocho han dicho, unos, que definitivamente que no van y los otros están en un stand by indefinido. Pronto lo pronto, lo que han planteado las empresas es que no van a avanzar, pero sin dar un no definitivo”, expuso la líder gremial.

Los siete que quedan siguen en trámites de permisos porque a algunos de estos les hacen falta procesos como: terminar los avales de conexión a la red y hay uno que está terminando una consulta previa que tenía pendiente, entre otras cosas. “Son siete proyectos que están todavía tramitando permisos y, por eso, continúan con la esperanza de que, en algún momento, puedan entrar”, subrayó la preside te de SER Colombia.

De acuerdo con Hernández, sí hay un ambiente de mucha incertidumbre alrededor de esta industria. Sobre todo, porque no se puede afirmar que esos siete que ‘siguen con la esperanza’ “puedan entrar todos, pero esperamos que sí. Aquí la discusión tiene que ser de hacer un esfuerzo para que todos los proyectos entren, porque esa energía se necesita”.

Hay que decir que esos 17 proyectos representaban, aproximadamente, 2.300 MW de energía renovable: los siete que quedan equivalen, más o menos, a 1.089 MW y los ocho en stand by a 1.575 MW.

Los dos que ya están en pruebas son de Isagen: el parque eólico Guajira 1 de 19,90 MW (con diez aerogeneradores, cada uno de 10 MW) y el parque eólico WESP 01 de 12 MW (con cuatro aerogeneradores con cerca de 3 MW c/u). Que empezaron a operar en abril y agosto de 2022 y están ubicados en Uribía (La Guajira).

“Solamente dos pequeños parques eólicos han sido construidos: Guajira 1 y WESP, y se encuentran en pruebas iniciales a la espera de la infraestructura de transmisión para ser conectados al Sistema Interconectado Nacional”, le dijo a Valora Analitik el académico Sergio Cabrales.

Entre tanto, la líder de SER Colombia expuso que “Colombia tiene la oportunidad de tener una matriz diversa y tiene que aprovechar todos esos recursos y sacar lo mejor de cada uno de ellos. En ese proceso, las renovables son imprescindibles porque, además, de que tienen entradas más rápidas de construcción cuando logran los permisos, cuentan con el atributo de que son limpias y competitivas en tarifas”.

La presidente de la Asociación de Energías Renovables de Colombia expuso que los dos factores principales que más han retrasado estos proyectos son: las demoras en trámites por múltiples consultas previas y a los retrocesos en la expedición de las licencias ambientales.

La energía eólica en La Guajira sigue en veremos

Los proyectos de energía eólica en La Guajira siguen siendo motivo de preocupación en Colombia en medio de la coyuntura energética, pues, luego de que en 2019 se les diera luz verde para ser incluidos en las subastas de energía, hoy están más lejos que nunca de ser materializados.

Actualmente, según cifras de SER Colombia, se necesitan salvar 17 iniciativas que, de hecho, ya cuentan con conexiones aprobadas en el departamento, que juntas suman 2.700 MW de capacidad. Pero la falta de garantías para su ejecución les sigue pasando factura: ya que, originalmente, debieron haber entrado en operación -al menos en pruebas- en 2021.

“En 2024 logramos llegar a 2 GW de capacidad de generación con Fuentes No Convencionales de Energía Renovable (FNCER) en el país, aproximadamente diez veces más que el Gobierno anterior. Esto garantiza que hoy la matriz de generación de nuestro país sea cada vez más limpia a través de las energías renovables», expresó el ministro Andrés Camacho.

Pero, aunque el Gobierno Nacional ‘saque pecho’ con la transición energética en La Guajira, lo cierto es que, cada vez, más empresas se están bajando del ‘bus’ de los proyectos de energía eólica.

Las empresas que le dijeron ‘Bye, bye’ a la energía eólica en La Guajira

Valora Analitik también habló con el experto y académico, Sergio Cabrales, quien manifestó que Colombia esperaba la construcción de parques eólicos en La Guajira con una capacidad de 1.197 MW.

“Pero cada día el panorama se muestra más retador debido a los retrasos en las líneas de transmisión (Proyecto Colectora), los cambios legislativos y la devaluación del peso colombiano, lo cual ha llevado al abandono de algunos de los principales proyectos eólicos”, precisó.

Para hacer un reciento, el primer balde de agua fría que recibió el Gobierno Petro con la energía eólica en el departamento fue la puesta en venta del proyecto de Enel Green Power (línea de negocio de Enel Colombia) Windpeshi de 205 MW en 2023.

Esto luego de hacer múltiples esfuerzos por continuar entre los que se destacaron mayor inversión (más del triple inicial), renovación del cronograma y diálogos sociales constantes con las comunidades.

Y aunque la entonces ministra Irene Vélez había logrado un acuerdo entre la población la empresa, este fue débil y, al cabo de unos días, la decisión de suspensión fue inevitable.

“Esta decisión, que no solo nos duele como compañía, sino como ciudadanos que le apuestan con mucha ilusión y responsabilidad a la transición energética, fue tomada luego de realizar rigurosos análisis y estudios de viabilidad, que concluyeron que no es posible continuar con la construcción de Windpeshi”, afirmó en su momento Eugenio Calderón, gerente de Enel Green Power en Colombia y Centroamérica.

Luego, en septiembre del mismo año, Valora Analitik dio a conocer que Enel Green Power tomó la decisión de perder las asignaciones de Obligaciones de Energía Firme, asignadas en la subasta de 2019, por 20 años de los proyectos Tumawind de 200 MW y Chemesky de 100 MW (iniciativas hermanas de Windpeshi).

Pero, en agosto de 2024, se conoció que la empresa había decidido ya no construirlos definitivamente, pues no se encontraron las condiciones adecuadas para ejecutarlos.

A la pronunciada crisis, se sumó EDP Renewables (EDPR) que desde 2019 tenía los proyectos Alpha de 212 MW y Beta de 280 MW, pero el 19 de diciembre de 2024 anunció que dejaba sus proyectos en Colombia.

Tras una revisión exhaustiva, la compañía aseguró que estos parques no cumplen con sus criterios de inversión y perfil riesgo. Por lo tanto, decidió no proceder con las inversiones restantes necesarias para construir los parques eólicos.

“Seguimos con el proceso de obtención de permisos para los proyectos eólicos y en esta etapa estamos evaluando las diferentes opciones para el futuro de Alpha y Beta que permitan la eventual construcción por terceros”, señaló Duarte Bello, miembro del Management Team de EDPR que supervisa el mercado colombiano.

El ministro de Minas, Andrés Camacho, aseguró que “todas (las empresas de generación eólica en La Guajira) han recibido acompañamiento y las que han tenido mayores dificultades, como EDP (Renewables), cuentan con una alternativa en curso para que los proyectos se materialicen».

Pero EDP Renewables ha dicho que “hasta la fecha (19 de diciembre de 2024) no se había logrado una visibilidad sobre la mejora del marco de ingresos regulados, tales como la reforma del mecanismo de «Cargo por Confiabilidad». Esta y otras posibles medidas que tanto EDPR como SER Colombia han defendido como cruciales para permitir la construcción de proyectos eólicos”.

Sergio Cabrales subrayó que “EDP Renewables (EDPR) con Alpha y Beta y Enel Colombia con Windpeshi representaban el 58 % de la capacidad de generación eólica que se había planeado inicialmente en Colombia”.

¿Que proyectos siguen vivos en La Guajira?

A inicios de 2024, en medio de la crisis que despertó la cancelación del proyecto Windpeshi, se añadió la preocupación de Celsia (la empresa de energía de Grupo Argos) que, en febrero de ese año, dio a conocer que había incertidumbre para construir sus proyectos eólicos en La Guajira: Acacia de 80 MW y Camelias de 250 MW.

Sin embargo, en marzo de la misma vigencia, Ricardo Sierra, líder de Celsia, indicó que “con los parques eólicos de La Guajira seguimos en el proceso de licenciamiento. Cuando acabemos, tomaremos la decisión de si nos aventuraremos a un proceso de venta o si están las condiciones necesarias para la construcción”.

Y, posteriormente, en el marco de la COP16 -en Cali-, Sierra le confirmó a Valora Analitik que los proyectos no se han cancelado. “Estamos trabajando intensamente en terminar el licenciamiento del proyecto que esperamos esté listo en el primer semestre de 2025, si todo sale de acuerdo con lo previsto”.

De hecho, el líder de Celsia señaló que la compañía compró los equipos para dichas iniciativas (que han estado retrasadas en general en Colombia como se ha explicado anteriormente) que no se pueden dejar en un puerto estacionados porque se van envejeciendo y pierden garantías. Ante este panorama, se encontró una oportunidad de un proyecto que necesitaba ese tipo de aerogeneradores en Perú.

“Y es así como en los próximos días, semanas, vamos a empezar la construcción de un proyecto de 218 MW en el sur de Perú, en la zona de Arequipa, con parte de esos equipos”, manifestó en su momento Sierra.

De hecho, le confirmó a este medio que Celsia estuvo movilizando sus equipos entre Atlántico y Bolívar porque están montando un par de aerogeneradores en un proyecto que la empresa lleva varios años trabajando de 10 MW.

“Es muy chiquito, pero es una punta de lanza para, de pronto, generar una nueva zona de energía eólica en un país fuera de La Guajira que puede ser interesante para las necesidades energéticas de Colombia”, detalló Ricardo Sierra.

Otra empresa que continúa con sus planes de construir los parques eólicos es AES Colombia que, en una entrevista con Valora Analitik, aseguró que empezará la construcción de sus proyectos en 2025.

“(…) estamos listos para arrancar construcción una vez la línea de transmisión también inicie su proceso. Nosotros ya tenemos la licencia ambiental de dos de los parques eólicos JK1 y JK2 (259 MW), que es parte del complejo Jemeiwaa Kai de 1.100 MW en La Guajira”, manifestó el gerente general de la generadora de energía AES Colombia, Federico Echavarría.

También la compañía está trabajando en un proceso de licenciamiento de la línea interna que conecta esos parques con la línea Colectora, que aún no tienen permisos, pero están en trámite.

“Son 24 meses de construcción. Lo grande de nosotros son 549 MW que vamos a desarrollar, esperamos arrancar construcciones en 2025”, aseveró Echavarría.

Para concluir, Sergio Cabrales recordó que “al cierre de diciembre de 2024, la matriz de generación del Sistema Interconectado Nacional (SIN) presentaba los siguientes porcentajes de participación por tecnología: 62 % hidráulica, 29 % térmica, 9 % solar y 0 % eólica”.

