En la noche de este viernes, el presidente Gustavo Petro reiteró su postura ante la decisión del Consejo de Estado que le ordenó retractarse sobre un mensaje en el que llamo nazi a una opositora de su gestión.

En respuesta al alto tribunal, el mandatario señaló en su cuenta de X: “Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales”, pero también justificó la utilización de la palabra ‘nazi’ para defender a su gobierno de quienes lo critican.

“No siempre que se usa la palabra “nazi” se está sindicando a alguien de ser genocida o un criminal de guerra, pero no puedo pasar por alto cuando alguien estigmatiza a los electores, por el solo hecho de simpatizar con mis ideas y defender mi proyecto de gobierno. Eso es pasar por encima del voto popular mayoritario en Colombia y perseguir la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia”, escribió el jefe de Estado.

Conforme el fallo del Consejo de Estado de fecha 31 de enero de 2025, notificado el 7 de febrero de 2025. Manifiesto lo siguiente: Como demócrata reconozco la importancia de mantener la presunción de legalidad de las decisiones judiciales, por lo que me permito reiterar, como… — Gustavo Petro (@petrogustavo) February 15, 2025

“Yo no llamé genocidas o criminales de guerra a quienes con el escudo de la libertad de opinión estigmatizan y rotulan a la izquierda y al progresismo”, insistió Petro, quien agregó que “estigmatizar la diferencia por estar en desacuerdo, es “perfilar” la democracia”.

El mandatario aseguró que su mensaje fue malinterpretado y que la intención era defender su mandato frente a los que hacen oposición.

“Mi mensaje fue interpretado de tal forma que no se ajusta a la intención original ni al contexto en el que fue emitido el 21 de diciembre de 2024, lo que ratifiqué con las declaraciones del 7 de febrero de 2025”, concluyó.

Debido a los calificativos de nazis, el Consejo de Estado le ordenó al presidente Gustavo Petro “que en el término de cinco (5) días contados a partir de la notificación de la providencia, elimine la nota y presente excusas públicas a la accionante por la publicación del 21 de diciembre de 2024”.

Los señalamientos del mandatario fueron en referencia a la líder social y química farmacéutica Hannah Escobar. En un discurso que dio hace una semana en Bucaramanga, Petro dijo sobre el fallo: “El Consejo de Estado me pidió una retractación, pero equivocó algo que yo quiero aclarar. Hay nazis y hay actitudes nazis, así la persona no sepa que es un nazi”, en referencia al fallo judicial.

El jefe de Estado se refirió al trino de Escobar en el que aparecían los perfiles en X de personas que apoyan las políticas del mandatario para evidenciar su influencia efectiva en la opinión pública, hecho por el que fue tildada de nazi por parte del presidente.

Por su parte, Escobar denunció que, tras las declaraciones del presidente, ha recibido amenazas y acoso en redes sociales. A través de X, cuestionó la retórica del mandatario: “En un mismo discurso contradictorio y desencajado, el presidente de la república sugirió que yo era nazi, paramilitar y guerrillera. Todo al mismo tiempo”, aseveró la líder social.

No obstante, en su análisis, el Consejo de Estado consideró que no es una conducta “admisible” que Petro use ese tipo de calificativos para atacar a sus opositores, teniendo en cuenta el cargo de jefe de Estado que ostenta.

