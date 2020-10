Ante ese rumor fue el mismo líder opositor el que, desde España, país al que llegó luego de huir de Venezuela (aquí los detalles de cómo fue su fuga), decidió aclararlo.

Leopoldo López negó, en una rueda de prensa, que el país europeo haya planeado su escape con Venezuela.

“Sobre la pregunta que me hacías de la reunión en México, y que allí se negoció la salida: no, ‘vale’. ¿Ustedes creen que Maduro iba a negociar mi salida? ¡Para nada! Eso es totalmente falso. […] Eso no se negoció ni en México, ni en Miraflores, ni en ningún rincón”, aseguró Leopoldo López, al comienzo con algunas risas.