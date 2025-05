A través de un comunicado, DeSantis propuso la creación de nuevos centros de detención y la ampliación de estrategias para arrestar a un mayor número de personas que residen en Estados Unidos sin autorización legal.

(Lea también: Nuevo requisito para entrar a Estados Unidos dejó gringos a muchos)

Este plan se alinea con los esfuerzos del presidente Donald Trump para fortalecer el control migratorio, y Florida se posiciona como un líder en esta cruzada, detalla La Nación.

El gobernador destacó que su propuesta no solo contribuirá a la misión federal de “recuperar la soberanía” del país, sino que también agilizará los procesos legales mediante la designación de jueces de la Guardia Nacional de Florida.

En un mensaje compartido en su cuenta oficial de X, DeSantis destacó los logros de su administración, asegurando que Florida ha obtenido “más victorias en materia de control migratorio que cualquier otro estado”.

Florida has led the nation on immigration enforcement, and we’re ready to do even more. We’ve submitted a plan to the federal government to contribute new detention facilities and expanded apprehension efforts to their ongoing mission to reclaim America’s sovereignty.

Under my… pic.twitter.com/Y8DyvBIqNK

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) May 12, 2025