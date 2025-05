Un proyecto de ley impulsado por los republicanos en la Cámara de Representantes de Estados Unidos amenaza con recortar drásticamente el programa Medicaid, dejando a millones de personas sin acceso a cobertura médica.

La propuesta, que busca reducir el presupuesto del programa y endurecer los requisitos para los beneficiarios, desata una fuerte controversia en ese país, con críticas que advierten sobre un impacto devastador en las comunidades más vulnerables, señala El Tiempo.

Medicaid en EE. UU.: nuevos requisitos para ser beneficiario

El texto legislativo, presentado el fin de semana, incluye medidas como verificaciones más estrictas para aceptar beneficiarios, pruebas de residencia legal y exámenes rigurosos a los proveedores que reciben reembolsos, añade el periódico.

Además, se propone exigir que los adultos sanos entre 19 y 64 años trabajen al menos 80 horas al mes o hagan servicio comunitario para mantener su elegibilidad, con excepciones limitadas para mujeres embarazadas o personas con dificultades económicas extremas.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, no partidista, estos cambios implicarían un recorte de 715 millones de dólares, lo que resultaría en la pérdida de cobertura para al menos 8.6 millones de personas hacia 2034.

Trump y las duras medidas fiscales en Estados Unidos

En su segundo mandato, el presidente Donald Trump ha priorizado una agenda de austeridad fiscal que incluye recortes a programas sociales como Medicaid.

Durante su campaña, Trump prometió reducir el gasto público y endurecer las políticas migratorias, y este proyecto de ley refleja esas prioridades.

Una de las disposiciones más polémicas es la que penaliza a los estados que ofrecen cobertura de Medicaid a personas sin estatus legal, recortándoles fondos federales. Esta medida afectaría directamente a comunidades de migrantes, incluidos colombianos que, en muchos casos, dependen del programa para acceder a servicios médicos.

Para los migrantes colombianos, que forman una comunidad grande en estados como Florida, Nueva York y Nueva Jersey, el recorte a Medicaid representa un golpe directo.

Muchos de ellos, incluso aquellos con estatus legal, enfrentan barreras para acceder a seguros privados debido a costos elevados o empleos precarios. La pérdida de Medicaid podría agravar las desigualdades en salud, dejando a familias enteras sin atención para enfermedades crónicas o emergencias médicas.

El representante republicano Brett Guthrie defendió el proyecto en The Wall Street Journal, argumentando que “Washington no puede permitirse subvencionar a adultos capaces que deciden no trabajar” mientras otros dependen de Medicaid para servicios vitales. Sin embargo, los demócratas han calificado la propuesta como un ataque directo a los más necesitados.

