En un clima marcado por las políticas migratorias de la administración Trump, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (Uscis) emitió una advertencia a los inmigrantes en el país: “actúen como visitantes” o enfrentarán la deportación.

Este mensaje, difundido a través de redes sociales, ha provocado inquietud y temor entre miles de residentes permanentes (titulares de la ‘green card’), quienes temen ser objeto de las políticas de expulsión que la administración Trump continúa impulsando, incluso después de su mandato.

Having a visa or green card is a privilege that can be taken away. Our rigorous security vetting does not end once you’ve been granted access to the U.S. If you come to our country and break the law, there will be consequences, and you will lose your privileges. pic.twitter.com/fyK0y0QKAs

— USCIS (@USCIS) May 1, 2025