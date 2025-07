El conductor de un “vehículo no identificado” atropelló a una multitud en Los Ángeles la madrugada del sábado, dejando 28 heridos, informó el Departamento de Bomberos de esta metrópolis del oeste de Estados Unidos, sin detallar la causa del incidente.

Más de 100 bomberos respondieron al atropello ocurrido en East Hollywood, asistiendo a tres pacientes en estado crítico, seis en estado grave y 19 clasificados como estables, señaló el departamento.

Un informe anterior de las autoridades había indicado que entre cuatro y cinco personas se encontraban “en condición crítica al menos”.

Un funcionario del Departamento de Bomberos dijo a ABC News que las investigaciones preliminares apuntaban a que el conductor había perdido el conocimiento y atropellado a una gran multitud fuera de un club nocturno. Sin embargo, esto no pudo ser verificado de inmediato.

La zona donde ocurrió el incidente está cerca de lugares emblemáticos de Hollywood, incluidos el Sunset Boulevard y el Paseo de la Fama, decorado con estrellas en honor a figuras de la industria cinematográfica.

