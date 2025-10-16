El Ejército de Estados Unidos continúa su táctica bélica en el Caribe con un nuevo ataque contra una lancha presuntamente vinculada con redes de narcotráfico cerca de Venezuela.

Se trata de la sexta irrupción de este tipo registrada desde el mes pasado, en la que, a diferencia de anteriores, se reportaron sobrevivientes entre los tripulantes, según informó El Tiempo. Sin embargo, hasta el momento no hay mayores detalles sobre los tripulantes.

De acuerdo con CNN, fuentes oficiales reportan por lo menos 27 personas muertas en total desde el inicio de los bombardeos a pequeñas embarcaciones, al parecer, con droga.

¿Por qué Estados Unidos ataca lanchas en el Caribe?

El gobierno norteamericano, encabezado por Donald Trump, sostiene que estos ataques responden a un conflicto armado no internacional con organizaciones narcoterroristas en territorio venezolano, lo que justifica el uso de la fuerza contra las embarcaciones.

Además, Trump difundió videos de los ataques en sus redes sociales, calificando a los fallecidos como narcotraficantes y asegurando que las lanchas transportaban estupefacientes.

Por su parte, Venezuela rechaza cualquier vínculo con el narcotráfico y responsabiliza a Estados Unidos de orquestar un cambio de régimen, advirtiendo la posibilidad de declarar el estado de emergencia si detecta una agresión directa.

La administración Trump mantiene una postura inflexible frente al narcotráfico, impulsando una ofensiva en el Caribe sin precedentes desde los años ochenta.

Venezuela, ya sumida en una crisis económica profunda, sostiene que las acciones de Estados Unidos buscan justificar una intervención militar bajo el pretexto del combate al narcotráfico. El gobierno venezolano insiste en que no existen bases para tales acusaciones y denuncia una violación de su soberanía nacional.

