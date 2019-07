El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) italiano señaló que las explosiones de este miércoles fueron las más fuertes registradas desde que se tienen datos, es decir, desde 1985.

La explosión provocó escenas de miedo entre los turistas que se encuentran en esta isla del Tirreno. Incluso algunos se lanzaron al mar y 70 turistas decidieron abandonar la isla, según la afencia Efe.

El fallecido fue un excursionista italiano, Massimo Imbesi, de 35 años, mientras que el herido leve era el amigo de nacionalidad brasileña con el que se encontraba. Ambos estaban a una altura de 400 metros en una zona autorizada para recorrer sin la necesidad de guía, pero les sorprendió la erupción e Imbesi falleció al ser golpeado por material expulsado, según una primera reconstrucción.

El volcán Estrómboli, en el archipiélago de las islas Eolias y uno de los pocos que se mantiene en actividad, tiene una altura de 927 metros, pero bajo el nivel del mar se calcula que mide unos 3.000 metros.

Este jueves, avionetas de emergencias continuaban sobrevolando la zona para apagar los últimos incendios que se produjeron, pero la emergencia se dio por concluida y ahora se tendrá que proceder a limpiar la abundante ceniza que ha caído sobre la localidad de Ginostra, en la parte suroeste de la isla, a donde sólo se puede acceder por el mar.

Este fue el momento exacto de la erupción:

#stromboli The explosion as the Skyline camera saw it. pic.twitter.com/Yw9oXPfkKX

— Alex Bogár (@AlexEtna) July 3, 2019