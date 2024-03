“¡Completamente de acuerdo con el presidente Javier Milei!”, escribió en la red social X la legisladora María Elvira Salazar, con un videomontaje en el que se compara unas declaraciones suyas de mayo de 2022 con las efectuadas por el presidente argentino recientemente.

Petro “es ladrón, es terrorista y es marxista”, declaró Salazar en ese entonces, cuando el ahora jefe de Estado de Colombia hacía campaña para la presidencia, e incluso lo comparó con Nicolás Maduro.

La embajada de Colombia reaccionó en la misma red social, en la que hace “un llamado formal” a la congresista. Le pide que “en el espíritu del respeto mutuo y consideración a la relación” entre ambos países “retorne al nivel del debate constructivo, enriquecedor de la democracia, digno de socios estratégicos y aliados de larga data”.

Frente al reciente pronunciamiento sobre el Presidente y el Gobierno de Colombia, la Embajada de Colombia en los Estados Unidos hace un llamado formal a la Representante Maria Salazar para que, en el espíritu del respeto mutuo y consideración a la relación entre nuestros países,…

— Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) March 28, 2024