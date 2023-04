Las tormentas que azotan gran parte del territorio estadounidense, como la del tornado en Arkansas que dejó unos 88.000 damnificados, provocaron un accidente en el teatro Apollo en Belvidere, Illinois, luego de que el techo del lugar colapsara completamente.

(Vea también: Tormenta severa azotó a Texas; asustadora granizada quedó registrada en videos y fotos)

Al menos una persona murió y decenas más resultaron heridas, teniendo en cuenta que en el sitio se encontraba una multitud de unos 260 asistentes que llegaron a escuchar los conciertos de las bandas Morbid Angel, Revocation y Skeletal Remains, según informó BBC.

Las primeras versiones indican que los fuertes vientos derrumbaron el techo y varios escombros cayeron dentro del teatro. A raíz de esto, cinco personas fueron trasladadas al hospital más cercano con heridas graves, mientras que 18 más fueron atendidas por los organismos de emergencia por heridas moderadas y cinco por heridas leves, agregó el medio mencionado.

Imágenes publicadas en redes sociales muestran cuando algunos ciudadanos intentan levantar las partes de techo que terminaron en el piso, aparentemente para ayudar a cualquier persona que hubiera podido quedar atrapada debajo.

“Se reportó que más de 20 ambulancias fueron solicitadas en el lugar”, informó la cadena Fox 32.

Morbid Angel, una de las bandas que estaba programada para presentarse en el lugar, publicó en Facebook que su espectáculo había sido cancelado y pidió a quienes estaban en el teatro que buscaran mantenerse a salvo.

Taina Bergamaschi, músico de la banda Crypta, que también estaba en el cartel, publicó un mensaje en Instagram después de la emergencia: “Estamos sanos y salvos. Un tornado golpeó el lugar, pero estamos bien”.

Por su parte, el gobernador J.B. Pritzker indicó que su administración está monitoreando de cerca lo ocurrido en el teatro y que las autoridades locales están al frente de la situación.

My administration is closely monitoring the roof collapse at the Apollo Theatre in Belvidere tonight.

I’ve been in touch with officials for updates and to direct any available resources we can.

As we learn more, please follow the guidance of all local authorities.

— Governor JB Pritzker (@GovPritzker) April 1, 2023