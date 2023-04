La compañía fundada en Nueva York sacó recientemente al mercado esa pieza bañada en oro y recubierta con tres tipos diferentes de diamantes. A este reloj, el más caro del mundo, le dio un valor de 20 millones de dólares (unos 93.100 millones de pesos colombianos al cambio de hoy).

El trabajo para elaborar una joya de tal magnitud es muy largo. Hasta tres años habrían tardado los creadores de este reloj en perfeccionar los diamantes usados en el producto final.

Así luce el reloj:

Jacob & Co. Presents The Geneva Week’s Most Expensive Watch, The $20-Million Billionaire Timeless Treasure

One of the most sensational watches presented at during the watch week in Geneva this year is one of his creations. pic.twitter.com/izn3toeNsw

