Parece que la primavera no se decide a entrar en algunos lugares de Estados Unidos, pues las nevadas, tornados y lluvias siguen causando emergencias en distintos puntos de la geografía de la nación.

La jornada del viernes 31 de marzo marcó varios desastres en estados del centro y este de la nación, como Arkansas. Allí, un tornado arrasó con techos, vehículos y sembrados que encontró a su paso. Esa emergencia dejó 21 heridos en la ciudad de Little Rock, de acuerdo a entidades locales.

Pero el clima también hizo de las suyas en Texas, pues los fuertes vientos y una potente granizada barrieron con el este de ese estado. El condado que más sufrió fue el de Smith, lugar en el que se emitieron varias advertencias de tormentas severas y una breve advertencia de tornado.

Según reportó el portal ketk.com decenas de árboles cayeron al suelo durante el vendaval.

El mismo medio comentó que, aproximadamente, 6.716 personas quedaron sin electricidad en el último barrido que hicieron las autoridades locales cerca de las 6:35 p. m. de este viernes.

El medio KNIA KRLS avisó a sus usuarios de Facebook que la alarma par varios condados habían terminado.

Algunas personas mostraron la cantidad y tamaño de granizo que cayó en Texas y las imágenes impactaron:

Some epic lightning southeast of San Antonio #Texas tonight. Could not resist. #txwx #wxtwitter pic.twitter.com/ykoDZaKByE

— The Storm Chasing Guy (@JonTheStormGuy) March 31, 2023