Esta nueva emergencia ocurre apenas un par de semanas después de que un tren que transitaba por Ohio también perdiera el control y dejara escapar químicos peligrosos que requirieron la evacuación de miles de personas y estuvieron a punto de crear una fuerte explosión.

(Vea también: Chofer de camión en Nueva York atropelló a peatones y fue detenido: “No ha sido accidente”)

Ahora, un tren que transportaba más de 30.0000 galones de combustible de propano se descarriló en un área cercana a un campamento para personas sin hogar en Florida, precisó el Cuerpo de Bomberos del Condado de South Manatee.

Según informó el Daily Mail, citando las palabras del jefe de Bomberos de Southern Manatee, Robert Bounds, este martes en la tarde seis vagones de ferrocarril de Seminole Gulf se salieron de las vías cuando transitaban por las cercanías de un campamento para personas sin hogar entre los condados de Sarasota y Manatee.

Así lo evidenció en imágenes la periodista Kim Kuizon a través de su cuenta de Twitter:

Photos from Southern Manatee Fire Rescue show the damage to the tracks. The derailment happened near the Sarasota Airport in Manatee County @fox13news pic.twitter.com/qQL4fYMW6D

— Kim Kuizon FOX 13 (@kkuizon) February 28, 2023