Las autoridades atendieron el accidente que involucró los vagones de un tren interestatal que produjo la liberación de químicos peligrosos, pero que fue controlada antes de que pusiera en riesgo a la población, según informaron medios locales.

El incidente que ocurrió el viernes 3 de febrero en East Palestine, una pequeña población en la frontera de Ohio y Pensilvania, originó un incendio que acabó afectando a algunos de los vagones y que amenazó con estallar y causar estragos mayores.

Por ese motivo, las autoridades emitieron una orden de evacuación para los residentes de el perímetro afectado por la liberación de los peligrosos químicos y ante la posibilidad de que hubiese una explosión de grandes proporciones que se extendiera a personas de Pensilvania.

Muchos de los habitantes del área de East Palestine evacuaron sus hogares durante el fin de semana, pero algunos funcionarios locales indicaron que más de 500 residentes se negaron a irse, según un comunicado de las autoridades.

Marjorie Taylor Greene, congresista en representación del distrito 14 de Georgia, difundió un video en Twitter en el que se aprecia la explosión a la distancia:

East Palestine, Ohio is undergoing an ecological disaster bc authorities blew up the train derailment cars carrying hazardous chemicals and press are being arrested for trying to tell the story.

Oh but UFO’s!

What is going on?

pic.twitter.com/RULoF1oKJQ

— Rep. Marjorie Taylor Greene🇺🇸 (@RepMTG) February 12, 2023